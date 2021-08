VaxiCode est maintenant disponible pour les appareils Androïd

À moins de 24 heures de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, les propriétaires d’appareils Androïd peuvent enfin télécharger l’application VaxiCode.

Soulignons que les utilisateurs des produits Apple ont accès à la plateforme depuis près d’une semaine déjà. L’application est donc désormais disponible dans le Google Play.

Rappelons que la preuve vaccinale sera exigée dans les évènements et les festivals, les salles de spectacle et lieux d’évènements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et les activités scolaires à plus haut risque, et ce, dès demain, le 1er septembre.

Bien que le gouvernement ait décidé de donner un sursis de deux semaines autant aux commerçants qu’aux citoyens pour avoir la chance de s’ajuster à cette nouvelle mesure, le passeport devra être exigé, mais à la différence aucune sanction ne sera donnée.

Si un citoyen n’a pas de téléphone intelligent, une copie papier de son code sera aussi acceptée.