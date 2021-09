Quelle huile choisir pour mon véhicule ?

L'utilisation d'une mauvaise huile pour votre véhicule peut entraîner des dommages coûteux au moteur. Mais avec autant d'options sur le marché, choisir la bonne huile pour votre véhicule peut être déroutant. Voici comment savoir quelle huile choisir pour votre véhicule.

Qu'est-ce que l'huile moteur ?

L'huile est l'élément vital d'un moteur. Elle est pompée dans tout le moteur en marche via de petits passages, nettoie, lubrifie, refroidit et amortit les pièces mobiles du moteur tout en retenant les boues, les particules abrasives et les contaminants chimiques agressifs en suspension. L'ancienne huile moteur doit être changée périodiquement pour que votre moteur continue de fonctionner correctement.

Lisez votre manuel du propriétaire

Choisissez une huile avec l'indice de viscosité recommandé par le constructeur du véhicule, tel que spécifié dans votre manuel du propriétaire. La viscosité est la capacité d'une huile à s'écouler à différentes températures. Les deux viscosités les plus courantes (ou poids) sont SAE 5W-30 et SAE 10W-30. Plus le chiffre est bas, plus l'huile est fluide.

Les différents types d'huile moteur

L'huile moteur classique commence sa vie dans le sol sous forme d'huile brute. Elle est ensuite raffinée pour éliminer les impuretés et mélangée à différents additifs chimiques. Ces additifs comprennent des détergents pour neutraliser les boues, des antioxydants qui inhibent la dégradation des métaux et des agents anti-mousse qui empêchent les bulles d'air. C'est le type d'huile moteur le moins cher.

L'huile moteur à mélange synthétique est le meilleur des deux mondes. C'est un mélange d'huiles de base synthétiques et conventionnelles avec des additifs trouvés dans les deux. Elle possède d'excellentes propriétés de protection du moteur à un coût inférieur à celui des huiles entièrement synthétiques. L'huile moteur entièrement synthétique est idéale pour les véhicules qui exigent des niveaux de protection ultimes. Ce type d'huile moteur se situe dans la fourchette de prix moyenne.

L'huile synthétique, bien que supérieure, n'est pas recommandée pour tous les véhicules. Les véhicules plus anciens sont conçus pour utiliser de l'huile conventionnelle. L'huile entièrement synthétique est le type d'huile moteur le plus cher.

Peut-on mélanger différents types d'huile à moteur ?

Oui, mais cela n’est pas recommandé. C'est aussi considéré comme un gaspillage de votre argent. Même si vous ajoutez une huile entièrement synthétique à une huile conventionnelle, vous vous retrouvez toujours avec uniquement les propriétés d'une huile conventionnelle. Les mélanges synthétiques sont formulés avec différents additifs pour mieux protéger un moteur contre l'usure, la chaleur élevée, le froid et l'accumulation de boues que l'on ne trouve pas dans les huiles conventionnelles.

Considérez vos habitudes de conduite

Lorsque vous choisissez une huile moteur, tenez compte du type de conduite que vous faites. Les conditions de conduite difficiles, telles que la ville par rapport à l'autoroute, le tout-terrain ou le long de routes poussiéreuses et sales, exigent que l'huile moteur travaille plus fort et soit changée plus fréquemment. Les trajets courts de moins de 15 minutes constituent les conditions de conduite les plus sévères. Si le moteur n'atteint pas la température de fonctionnement maximale de manière constante, il ne peut pas brûler la condensation d'eau, ce qui permet la formation de boues.