4 conseils pour éviter l'apparition de rat dans votre maison

Si les rats ont la possibilité de trouver de la nourriture, de l'eau et un abri, ils n'ignoreront pas la possibilité de former un nid à l'intérieur ou à proximité de votre maison. Pour pouvoir prévenir une infestation de rats, vous devrez suivre une série d'étapes et protéger votre maison pour qu'elle ne devienne pas attrayante pour ces rongeurs.

Les rats présentent des risques pour la santé autres que la transmission directe de maladies. Leur urine et leurs déjections peuvent contaminer les réserves de nourriture et d'eau, les rendant non comestibles et imbuvables. Les rats ont également des acariens et des puces qui peuvent facilement sauter sur les animaux domestiques et, dans certains cas, sur les humains.

Afin de prévenir une infestation, voici 4 conseils pour éviter l’apparition de rats dans votre maison.

Scellez les points d'entrée dans votre maison

Vérifiez sous votre réfrigérateur, votre cuisinière, près des portes, la toiture, autour de votre cheminée et partout ailleurs où un rat pourrait entrer dans votre maison. Les rats utilisent leurs dents pour mâcher un certain nombre de matériaux différents, y compris l'isolation, le bois et le câblage. Au fil du temps, ces trous peuvent s'agrandir et permettre à plus de rats de s'infiltrer dans votre maison.

Tout trou ou fissure doit être scellé avec de la laine d'acier, car les rats peuvent se faufiler à travers un trou de la taille d’un 25 sou. Remplissez le trou avec de la laine d'acier et mettez du calfeutrage autour pour maintenir la laine en place. Pour les gros trous, utilisez des feuilles de métal.

Éliminez tout ce qui peut les attirer

Pour pouvoir protéger votre maison contre les rongeurs, vous devrez créer un environnement propre, qui n'attirera pas les rats dans votre jardin :

Empilez le bois de chauffage à au moins 50 cm du sol et éloignez-le de votre maison;

Plantez des buissons, arbustes et grandes plantes à au moins 1 m de tout bâtiment;

Placez les mangeoires pour oiseaux sur des poteaux où les graines ne sont pas accessibles aux rongeurs;

Nettoyez la nourriture pour animaux de compagnie et les débris de graines d'oiseaux;

Gardez tous les déchets à l'intérieur des poubelles avec des couvercles bien fermés;

Réduisez les sources de nourriture et d'eau des rats dans et autour de votre maison.

Coupez les branches des arbres près de votre maison

Les branches d'arbres et d'arbustes à proximité de votre maison peuvent servir de pont vers votre maison. Les rats sont de bons grimpeurs et peuvent utiliser ces branches pour monter sur votre toit et entrer dans votre maison.

Conservez les aliments dans des contenants hermétiques

Utilisez des récipients en plastique ou en métal et fermez hermétiquement les couvercles. De cette façon, l'odeur de la nourriture ne s'échappera pas du récipient et le récipient lui-même sera impossible à ouvrir pour les rats. Dans le même ordre d’idée, assurez-vous d'essuyer immédiatement les aliments renversés et de laver les ustensiles de cuisine et la vaisselle juste après les avoir utilisés.