La Fondation Santé BNY investit plus de 390 000 $

C’est cette semaine, à l’Auberge Godefroy, que la Fondation Santé BNY a présenté ses réalisations de la dernière année et ses projets en cours.

Madame Gamelin a d’abord souligné le 40e anniversaire de la Fondation. « 2021 est une année bien spéciale pour nous puisque nous célébrons notre 40e anniversaire. Ça fait déjà 40 ans que la Fondation est au service de la santé de la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska et nous sommes toujours aussi fiers, déterminés et engagés à réaliser cette importante mission qui est d’améliorer et de bonifier les services en santé sur le territoire. »

Pour l’occasion, M. Pierre Fréchette, président de la Fondation a tenu à rappeler que « la mission de la Fondation s’exerce auprès du CIUSSS MCQ, via l’Hôpital de Nicolet, mais aussi dans les 5 centres d’hébergement du territoire et les CLSC de Fortierville, Gentilly et Nicolet. Elle s’exerce aussi auprès de tout autre organisme à but non lucratif œuvrant en santé ou souhaitant réaliser un projet en lien avec la santé et les services sociaux. Les projets que nous soutenons par notre action sont très diversifiés, en partant de la naissance, en passant par les saines habitudes de vie, et tous les autres services en santé, jusqu’aux soins palliatifs. »

Partenariat important

Lors de cet évènement, a eu lieu l’annonce d’un 2e partenariat majeur sur quatre ans avec les trois Caisses Desjardins du territoire pour un montant de 120 000 $. De cette somme, 60 000 $ seront investis au Centre Fortierville pour munir le service d’urgence d’un échographe mobile.

Un autre 60 000$ servira pour l’achat d’un cabinet automatisé de distribution de médicaments qui sera installé à l’Unité de courte durée gériatrique (UCDG) au Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi qui ne dispose pas de cet équipement de haute technologie à ce jour. Ce sont deux nouveaux équipements qui permettront d’améliorer la qualité et la sécurité des services.

Les trois Caisses Desjardins de Bécancour–Nicolet-Yamaska souligne être fières de s’engager dans le rehaussement des soins de santé et permettre la réalisation de deux projets significatifs pour la région. La participation financière à ce nouveau projet vient réaffirmer la volonté de Desjardins à être un partenaire de choix pour appuyer les projets porteurs.