La Nuit des sans-abri 2021 à Sorel-Tracy

La Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel, La Porte du Passant, La Maison des jeunes de Sorel et Le Recyclo-Centre annoncent le retour de La Nuit des sans-abri qui se tiendra ce vendredi 15 octobre 2021 dans une formule adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.

Afin de poursuivre l'activité de sensibilisation sur l’itinérance dans le respect des consignes de la santé publique sur les rassemblements, le comité organisateur invite les citoyens à se connecter sur la page Facebook La Nuit des sans-abri à Sorel-Tracy à partir de 20h pour un concert de Michaël Gravel, chansonnier, en direct d'une salle de spectacle improvisée pour l’occasion.

Comme à l’habitude, une distribution de vêtements chauds ainsi que la traditionnelle soupe sera offerte à La Porte du Passant. Une équipe d’intervention du milieu communautaire sera aussi présente dans le parc du Carré Royal pour sensibiliser la population à la situation de l’itinérance dans notre région.

Cette année, le thème de la soirée est « L’itinérance, voir derrière les apparences » et le comité organisateur invite la population à demeurer solidaire à la cause de l’itinérance en portant fièrement le symbole de la soirée, soit l’épinglette de la petite couverture et le ruban rouge.

Cette activité est rendue possible grâce à la participation de plusieurs organismes communautaires locaux et partenaires solidaires qui ont uni leurs forces pour réaliser cette soirée.