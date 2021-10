Suicide.ca souffle sa première bougie d'anniversaire

Le centre de prévention du suicide 02 (CPS 02) a dressé un bilan positif de la première année d’activité du service numérique en prévention du suicide pour l’ensemble du Québec Suicide.ca.

« Pour ce faire, trois (3) partenaires pour le volet intervention par clavardage et texto : le Centre de prévention du suicide de Québec, Suicide Action Montréal et le Centre de prévention du suicide 02 ont participé au développement et la mise en ligne du service maintenant 24/7 pour l’ensemble du territoire du Québec. »

Vous êtes d’ailleurs invité par l’Association québécoise en Prévention du Suicide (AQPS) à faire connaître www.suicide.ca et à utiliser le service si jamais vous en ressentez le besoin.