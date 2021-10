COMMENT ESTIMER LE COÛT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ?

Peu importe l’âge de la maison, le revêtement extérieur joue un rôle capital dans l’allure générale de la bâtisse. Bien qu’il puisse redonner un second souffle à une demeure plus vieille, le coût du revêtement n’est pas à négliger. Et la tendance des prix à la hausse semble se maintenir, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui a affecté tous les pans de l’industrie des rénovations. Ainsi, avant de contacter un entrepreneur en revêtement extérieur, comment estimer le coût dudit revêtement?

Tenir compte du budget : une priorité!

Quel que soit le type de rénovations à effectuer, il est capital (voire primordial) de tenir compte de son budget. En réalité, la somme dont on dispose est le moteur du projet. C’est particulièrement le cas dans le domaine du revêtement extérieur. En effet, les coûts qui y sont associés peuvent littéralement faire exploser le portefeuille! Qu’il serait dommage de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout de son projet par manque de fonds, mais également parce que l’on aurait choisi un matériau trop coûteux.

Estimation des coûts

Quand on souhaite rénover une partie de sa demeure et que l’on cherche à estimer les coûts totaux, on peut s’inspirer de la moyenne des prix de chaque revêtement. Ainsi, pour chaque prix par pied carré, on multiplie ce chiffre par la superficie totale à recouvrir. Il en résultera une estimation assez près de la réalité!

Pour un pied carré de revêtement en vinyle, le coût se situe entre 4$ et 7,5$. Il s’agit du revêtement le moins coûteux, en plus d’avoir une durée de vie d’environ 40 ans.

Pour une durée de vie d’environ 75 ans et pour une maison au charme revisité, le revêtement en briques est tout désigné! Son prix par pied carré se situe entre 25$ et 40$.

Le prix par pied carré du bois torréfié est compris entre 10$ et 14$, pour une durée de vie pouvant aller jusqu’à 50 ans.

Le revêtement en aluminium, quant à lui, coûte entre 6$ et 10$ par pied carré, avec une durée de vie de 40 ans.

Il existe également deux autres types de revêtements extérieurs, à savoir le revêtement en crépi et celui en acrylique (son prix par pied carré se situe entre 8,5$ et 12$). Ces derniers sont installés à la manière d’un enduit et donnent un résultat visuel du plus bel effet. Peu coûteux, ces deux options insufflent néanmoins un vent de fraîcheur et une touche d’élégance à toute demeure! Quand on sait que le crépi et le revêtement en acrylique sont faciles à entretenir, il s’agit d’une véritable aubaine.

En estimant le coût du revêtement extérieur désiré et en le conjuguant avec son budget, il est possible d’avoir une bonne idée des coûts totaux du projet que l’on confie à un entrepreneur en revêtement extérieur.

Des experts en la matière

Quand on désire procéder à une pose de revêtement extérieur pour sa maison, il serait fort judicieux de faire appel à des spécialistes en la matière. Ces derniers pourront effectuer les travaux de manière efficace, en accord avec les lois régissant la construction. De plus, ils s’assureront de respecter notre budget en fonction de ce qui a été choisi. Enfin, tout entrepreneur en revêtement extérieur qualifié et certifié pourra nous aider dans l’estimation des coûts.