Les filtres de votre hotte de cuisine professionnelle sont la première ligne de défense de votre système d'échappement de cuisine. Ils empêchent la graisse et les débris de pénétrer dans le système de ventilation pour maintenir la qualité de l’air et réduire les risques d'incendie. Mais, pour bien effectuer leur travail, vos filtres de hotte doivent être en parfait état de fonctionnement, et ils ont parfois besoin d’être remplacés par de nouveaux. Voici ce que vous devez savoir sur les filtres de hotte de cuisine professionnelle, et quand les remplacer.

Quand devrais-je changer le filtre de ma hotte de cuisine professionnelle ?

Il n'y a pas de calendrier établi pour le remplacement des filtres de hotte. La durée de vie d'un filtre dépend de facteurs tels que le type de filtre, la qualité de son entretien et la quantité de graisse, de débris et de chaleur auxquels il est exposé. De nombreux restaurants très fréquentés doivent remplacer les filtres des hottes d'évacuation tous les six à huit mois. D'autres peuvent s'écouler jusqu'à deux ans entre les remplacements. Différents filtres ont des durées de vie différentes. Les filtres en acier inoxydable durent plus longtemps que l'aluminium ou le galvanisé. Vous obtiendrez également une durée de vie plus longue des filtres robustes par rapport aux filtres standard.

Chaque fois que vous nettoyez vos filtres, inspectez-les pour vérifier s'il est temps de les remplacer. Recherchez la corrosion, les bosses, les trous et le gauchissement qui empêchent le filtre de s'asseoir confortablement dans l'ouverture de la hotte. Tous les filtres qui montrent ce genre de dommages doivent être remplacés pour empêcher la graisse de pénétrer plus loin dans le système d'échappement de votre cuisine.

Pourquoi entretenir vos filtres est important ?

Faire l’entretien de vos filtres de hotte aide à réduire le risque d'incendies dans votre cuisine commerciale. Cela aide donc à prévenir les dommages causés à votre entreprise par un incendie. Si un incendie soudain se produit dans votre cuisine commerciale, votre équipement sera endommagé et vous devrez fermer pendant un certain temps pour effectuer des réparations, ce qui vous privera de revenus précieux.

Comment entretenir les filtres de hotte de cuisine professionnelle ?

La durée de vie d'un filtre de hotte peut être prolongée grâce à un entretien et des soins consciencieux. N'utilisez jamais d'eau de Javel ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer vos filtres, car cela peut provoquer de la corrosion. Les filtres en aluminium sont particulièrement vulnérables à la corrosion. Manipulez les filtres avec précaution pour éviter les bosses. La meilleure façon de nettoyer les filtres est de les laver à la main avec un produit dégraissant conçu à cet effet; cela vous permet de les nettoyer en profondeur sans causer de dommages excessifs.

Gardez les filtres propres et remplacez ceux qui sont usés ou endommagés le plus rapidement possible. En entretenant soigneusement vos filtres et en les vérifiant régulièrement, vous pouvez prolonger leur durée de vie et protéger la fonctionnalité de votre système d'échappement de cuisine.