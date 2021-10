La MRC de Pierre-De Saurel est finaliste au Gala des prix Guy-Chartrand

Finaliste dans la catégorie Développement et amélioration des services de transport collectif grâce à son Plan de transport régional, la MRC de Pierre-De Saurel est en lice pour recevoir un prix lors de la 17e édition du Gala des Prix Guy-Chartrand.

Au total, 24 candidatures ont été déposées dans la catégorie, celle de la MRC a été retenue parmi les cinq finalistes. C’est lors du Gala du 11 novembre prochain que la MRC saura si elle est lauréate. La MRC tient a souligné l’importante collaboration de la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel et plus particulièrement celle de son directeur général Simon Berthiaume dans ce projet. Ce dernier a été mandaté par la MRC pour élaborer le plan de transport régional et a aussi contribué à la préparation du dossier de candidature.

« Notre Plan de transport régional, qui se traduit par une bonification des services au bénéfice de notre population, était déjà un dossier qui nous rend fiers, qu’il soit maintenant reconnu à l’échelle du Québec, c’est tout un honneur pour nous », confie Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel. « Ce fut un énorme travail d’équipe, je veux donc remercier tous mes collègues du Conseil de la MRC, les conseillers municipaux de chacune de nos municipalités et la Société de transport collectif de Pierre-De Saurel pour leur ouverture et leur collaboration dans ce projet. Quand une vision régionale guide un projet, c’est toujours porteur et gage de réussite! »

Le Plan de transport régional est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois, alors que les villes de Sorel-Tracy et Saint-Joseph-de-Sorel avaient demandé à la MRC à ce que les douze municipalités contribuent au financement du transport interrégional (Sorel-Tracy/Longueuil).

Les douze maires formant le Conseil de la MRC ont plutôt convenu d’analyser toutes les possibilités de développer un service global de transport régional sur le territoire de la MRC.

Les Prix Guy-Chartrand, créés par l'association Trajectoire Québec, visent à honorer les personnes et organisations qui contribuent à l'amélioration de l'offre de service en mobilité durable au Québec.