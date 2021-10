Les organismes de la région de Pierre-De Saurel réclament des engagements de la part du gouvernement Legault

Les organismes communautaires de la région de Pierre-De Saurel, et de partout au Québec d’ailleurs, sont mobilisés cette semaine dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Plusieurs organismes ont même fermé leurs portes afin de prendre part aux actions de mobilisation et de démontrer l’importance de les soutenir rapidement.

« Depuis maintenant plus de 50 ans que le mouvement de l’action communautaire autonome contribue concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive. Les organismes communautaires ont fait leurs preuves et le temps est venu de les reconnaître afin d’assurer la continuité de leurs actions. Parce que disons-le franchement, plusieurs organismes sont à risque de fermer leurs portes si rien n’est fait pour améliorer leur soutien financier de façon substantielle », souligne Mathieu Brochu de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel.

Avec l’augmentation des besoins liés à la crise sanitaire, le milieu communautaire soutien être à bout de souffle et être grandement affecté par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec. Les organismes communautaires réclament un financement à la mission leur permettant d’embaucher les ressources humaines nécessaires et d’offrir des conditions de travail cohérentes avec l’ampleur des responsabilités de la tâche accomplie.

« Le gouvernement se targue de dire que le milieu communautaire a reçu des augmentations dans la dernière année, mais dans la réalité, sur le terrain, ces augmentations se traduisent par des miettes pour les organismes. Plusieurs ont reçu que 5 000$ d’augmentation et ce, avec des équipes de 10, voir même 15 travailleuses et travailleurs. C’est nettement insuffisant et c’est la survie de ces organismes qui est en jeu » explique Mathieu Brochu. « N’oublions pas que ces organismes jouent un rôle essentiel et ce, dans de nombreux secteurs d’intervention : aînés, jeunes, famille, traitement des dépendances, itinérance, violence, santé mentale, sécurité alimentaire, et j’en passe. »

Les organismes communautaires de la région de Pierre-De Saurel espèrent que le Ministre et ses collègues entendront leur message et promettent de continuer à faire du bruit, pour leur survie.