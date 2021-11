L’Opération Nez rouge est de retour dans la région de Sorel-Tracy, le 26 novembre prochain, sous le thème « De retour pour vos retours ! ». L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy offre une rentrée à la maison sécuritaire pendant le temps des Fêtes aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la municipalité de Saint-Denis sur-Richelieu.

Le service de raccompagnement sera disponible les 26-27 novembre, 3-4-10-11-17-18-24-25-31 décembre 2021, entre 21 h et 3 h 15 du matin. Le numéro à retenir pour obtenir un raccompagnement : 450 746-1611.

Bien que le service soit entièrement gratuit, les dons des usagers encouragent la jeunesse d’ici. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis 19 ans. Il y a deux ans, la générosité des personnes raccompagnées a d’ailleurs permis à la Fondation de récolter la somme record de 30 000 $.

Les dons recueillis pendant le temps des Fêtes permettront à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy d’offrir, jusqu’à la fin de l’année scolaire : une centaine de bourses d’excellence, de persévérance et d’expérience scolaires, une aide financière aux étudiants qui se retrouveront dans une situation précaire; un soutien pour divers projets spéciaux, dans le Collège (Cérémonie de remise de diplômes, Rebelles Hockey, équipements technologiques, etc..).

Les bénévoles et le web

L’Opération Nez rouge est constamment à la recherche de bénévoles pour assurer la qualité et le fonctionnement de son service. L’inscription des bénévoles se fait facilement en ligne via le site web de l’Opération Nez rouge, au www.operationnezrouge.com.

Vous désirez vous impliquer sans devoir aller sur la route? Sachez que l'organisation est à la recherche de personnes dévouées pour aider à la centrale d’opération ou pour amasser des dons, le jour, dans la région. À noter que cette année, afin d’assurer la sécurité des bénévoles et des personnes raccompagnées, les bénévoles devront présenter un passeport vaccinal valide, porter un masque de procédure et respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Les partenaires

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy tient à mettre de l’avant le soutien inconditionnel de ses principaux partenaires locaux, notamment Rio Tinto Fer et Titane, Jean-Bernard Emond, député de Richelieu, le Cégep de Sorel-Tracy et Location Kiroule. Ce dernier, aussi commanditaire de la mascotte Nez Rouge, permet à l’équipe de promotion de se déplacer dans la région pendant la campagne.

L’organisation désire également remercier les nombreux autres partenaires régionaux qui soutiennent la cause année après année. Qu’ils soient en argent, en denrées ou en services divers, les dons sont toujours appréciés. Rappelons l’importante contribution des commanditaires provinciaux, soit la SAAQ et Desjardins ainsi que Tim Hortons et Les breuvages Atypique qui seront aussi présents cette année.

La collaboration des médias est aussi essentielle puisqu’ils sont la voix de l’Opération Nez rouge auprès de la population.

Ça commence dans quelques jours!

Pour plus d’informations concernant l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, contactez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450 742-6651 poste 2105 ou à [email protected] Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook au www.facebook.com/onrsorel ou visiter le site Internet d’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com.