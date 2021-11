Les pompiers de Sorel-Tracy amassent 15000 $ pour les grands brûlés

Les pompiers de Sorel-Tracy ont amassé 15 000 $ le 23 octobre dernier, lors de leur traditionnelle collecte de fonds, sous la forme de barrages routiers, effectuée pour la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

C’est grâce à la générosité de la population, toujours présente chaque année, que nos pompiers ont pu amasser ce montant impressionnant. Notre Service de prévention et d’Intervention d’urgence est d’ailleurs l’un des services qui donnent le plus au Québec et ce, depuis plusieurs années.

La Ville de Sorel-Tracy tient donc à souligner l'implication humanitaire des pompiers qui ont pris part à cette collecte de fonds et à remercier, encore une fois, tous ceux qui ont donné généreusement.

Pour plus de renseignements sur la prévention des incendies, communiquez avec le Service de protection et d’intervention d’urgence au 450 780-5600, poste 5200.