Un rallye au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

Dans le cadre du cours Organisation d’événements, les finissantes de la Techniques Gestion, communications administratives et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy, organisent un rallye sous le nom de Rallye au Carré, au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. L’événement se déroulera le samedi 27 novembre 2021 au carré royal de Sorel-Tracy de 13h à 16h.

Le Rallye au Carré est une activité extérieure familiale et ludique qui vous permettra de passer du bon temps à découvrir la Carré Royal, son patrimoine, son histoire et ses commerces. Cet événement est une belle occasion pour passer du temps en famille ou entre amis. En équipe, vous serez appelés à repérer des objets, résoudre des énigmes, relever des défis et à vous creuser les méninges.

Le rallye se terminera Chez Audrey où l’équipe vous accueillera avec un chansonnier et des consommations. Comme le dit Martine Rolland, membre de comité organisateur : « Ce café est vraiment un endroit qui gagne à être connu. Le personnel est chaleureux et l’ambiance est très accueillante ». Animation, remise du prix pour les gagnants et remise de nombreux prix de présence concluront cette activité d’environ 3h.

Les billets se vendent au coût de 10 $ par adulte et l’accès sera gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Ils sont présentement en vente directement sur la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/RallyeCarre. Pour participer à la remise de prix Chez Audrey, le passeport vaccinal et des pièces d’identité seront exigés.