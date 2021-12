Un retour en douceur pour L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy 

C'est 26 raccompagnements qui ont été effectués lors de la première fin de semaine de l'Opération Nez rouge dans la région de Sorel-Tracy grâce aux 37 bénévoles présents.

« C’est un retour tout en douceur cette année et c’est parfait comme ça! À pareille date en 2019, avant la pandémie, 63 transports avaient été réalisés puisqu’il y avait davantage de bénévoles sur la route et parce qu’il y avait aussi plus de partys de bureau. Nous sommes tout de même très chanceux de retrouver nos fidèles bénévoles et de pouvoir raccompagner les gens chez eux en toute sécurité. C’est pas mal ça l’important en 2021 : avoir encore la possibilité d’offrir ce service à la communauté. Il faut le voir ainsi », affirme la directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin.

L'Opération Nez rouge Sorel-Tracy reprend du service vendredi et samedi prochain, soit les 3 et 4 décembre 2021. Rappelons que le service de raccompagnement est gratuit, mais que les dons sont acceptés et vont en entier à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. L’organisme contribue de multiples façons à la réussite et à l’épanouissement des jeunes qui fréquentent le Cégep de Sorel Tracy. Plus vous utilisez les services de l’Opération Nez rouge, plus les étudiants d’ici en profitent.

Il n’est pas trop tard pour s’impliquer. Toute personne désirant offrir ses services peut s’inscrire en ligne sur le site de l’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com.