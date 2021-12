Québec annonce des assouplissements pour le temps des Fêtes

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a annoncé que des assouplissements sont prévus pour le temps des Fêtes, mais seulement pour les personnes adéquatement vaccinées.

À partir du 23 décembre, les rassemblements privés pourront accueillir un maximum de 20 personnes si elles sont toutes vaccinées. Le directeur de la Santé publique invite la population à éviter d’inviter un non-vacciné dans de grands groupes au risque que cette personne soit infectée et ait des complications. Il a rappelé que les personnes vaccinées pouvaient transmettre le virus, mais avaient moins de chance d’avoir des complications.

Le gouvernement se doute que des rassemblements se feront dans des restaurants et il est remarqué un certain relâchement sur les mesures. M. Dubé implore les établissements de vérifier le passeport vaccinal.

Présentement, des groupes de dix personnes sont acceptés, mais le ministre de la Santé explique que les nouveaux assouplissements resteront par la suite à moins que la situation épidémiologique change.

Vaccination

Christian Dubé a débuté le point de presse en rapportant que les cas sont en augmentation, mais que le nombre d’hospitalisations restait stable et contrôlable. Il reste tout de même 640 000 Québécois éligibles à la vaccination qui n’ont pas reçu encore une seule dose. Par contre, dans le dernier mois ce sont près de 60 000 personnes qui se sont décidées à aller se faire vacciner.

Les autorités sont également très heureuses du pourcentage des 5 à 11 ans qui ont reçu une première dose. On parle de près de 200 000 enfants, en plus de 100 000 qui ont un rendez-vous prévu dans les prochains jours. Cela représente un taux de 44 %.

Troisième dose

L’injection de la troisième dose pour les 70 ans et plus va bon train, mais M.Dubé demande d’aller la chercher dès que le délai de six mois est passé pour s’assurer qu’un équilibre reste avec les vaccinateurs.

De plus, de nouveaux groupes admissibles ont été annoncés. On parle de ceux souffrant de maladies chroniques ou personnes ayant eu des problèmes de santé qui augmente les risques de complications, les personnes vivant dans des communautés isolées, les femmes enceintes et les personnes de 60 ans et plus.

Cette dernière catégorie devra attendre janvier avant de recevoir cette nouvelle dose : « Étant donné tout le travail qui nous reste à faire avec les écoles, les RPA à terminer. Ce que l’on vient d’annoncer pour le personnel de la santé. On a quand même un nombre limité de vaccinateurs. En ce moment on a un équilibre entre tous ceux qu’on a », explique le ministre.