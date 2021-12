Bilan de mi-campagne de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy

Après six soirées d'activité, les quelque 135 bénévoles de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy ont effectué 139 raccompagnements. En 2019, à pareille date, l’organisation avait réalisé plus de 430 transports grâce aux 300 bénévoles présents.

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy reprendra du service cette fin de semaine, les 17 et 18 décembre ainsi que les 24-25 et 31 décembre 2021. Afin de répondre à la forte demande au cours des prochains jours, la population et les entreprises sont invitées à mettre la main à la pâte en devenant bénévoles pour une ou plusieurs soirées de raccompagnement.

Si vous avez un peu de temps pendant le temps des Fêtes, n’hésitez pas souligne l'organisme. Le succès de cette grande campagne de sécurité routière repose sur la participation volontaire de généreux citoyens. En plus d’aider les gens à rentrer à la maison en toute sécurité, vous ferez de belles rencontres.

Vous contribuerez également, par votre implication, à soutenir les jeunes du Cégep de Sorel-Tracy puisque tous les dons recueillis lors des activités de l’Opération Nez rouge dans la région sont remis à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui organise la campagne dans la MRC de Pierre-De Saurel et à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Pour procéder à votre inscription, visitez le www.operationnezrouge.com. Vous pouvez aussi rejoindre la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy en composant le 450-742-6651, au poste 2105.