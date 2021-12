Vaccin : Les 60 ans et plus peuvent dès maintenant prendre rendez-vous

Dès ce lundi 27 décembre, les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez−vous en ligne pour recevoir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID−19.

Pour être admissible à la dose de rappel, il faut avoir reçu sa deuxième dose de vaccin depuis au moins trois mois.

Selon les plus récentes données ouvertes publiées par le gouvernement du Québec, on a signalé 7873 nouveaux cas, dimanche, et trois décès supplémentaires. La veille, on avait rapporté 9206 nouveaux cas et quatre décès.

Dans le but de freiner la cinquième vague de la pandémie propulsée par la contagiosité du variant Omicron, Québec impose un maximum de six convives ou un maximum de deux bulles familiales lors de rassemblements privés ou dans les restaurants. Les rassemblements extérieurs sont limités à 20 personnes.