La guignolée a amassé 3,8 M$ au Québec cette année

L'édition 2021 de La guignolée des médias a récolté pas moins de 3,8 millions dollars, malgré la réduction de son déploiement habituel. En 2020, un montant total record de 4 millions avait été amassé.

Une fois de plus, les Québécois ont démontré une grande générosité et une solidarité remarquable. Il reste encore quelques heures pour aider. Jusqu’au 31 décembre, il est possible de texter NOEL au 20222 pour un don de 10 dollars.

Les 415 pharmacies Jean Coutu et 209 épiceries Maxi et Provigo acceptent toujours des dons ainsi que la plateforme en ligne au guignolee.ca.