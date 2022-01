Il est vrai que la plupart des insectes sont inoffensifs et sont en fait bénéfiques pour notre écosystème. Mais ils peuvent être gênants ou constituer un problème de santé et de sécurité lorsqu'un grand nombre ou des infestations sont présents, c'est pourquoi il existe des services d’extermination.

Lorsqu'il s'agit de traiter les problèmes de parasites, de nombreuses personnes souhaitent adopter l'approche la plus sûre et la plus naturelle possible. Mais peut-on appliquer des produits naturels pour l’extermination de manière efficace?

Pourquoi embaucher un service d’extermination ?

Parce que le terme « antiparasitaire » est souvent associé à l'utilisation de produits chimiques toxiques, les gens craignent que l'embauche d'une entreprise d’extermination et l'utilisation de traitements antiparasitaires soient horribles pour l'environnement et mettent les gens, en particulier les enfants et les animaux domestiques, en danger s'ils y sont exposés. D'autres raisons incluent le désir d'aider à protéger l'environnement et à protéger d'autres insectes non gênants contre les dommages.

Si vous évitez d'embaucher un professionnel de la lutte antiparasitaire parce que vous êtes préoccupé par la sécurité des méthodes et des produits utilisés, n'oubliez pas que les parasites peuvent être nocifs pour les personnes et les animaux domestiques, et endommager les structures :

Les punaises de lit se nourrissent de votre sang

Certains parasites mordent ou piquent, comme les punaises de lit, les puces, les guêpes, les mille-pattes domestiques et les araignées.

Les souris, les rats, les cafards, les moustiques, les tiques et les puces peuvent être porteurs et propager des maladies.

Ils sont parfois agressifs, comme les guêpes.

Ils peuvent provoquer des réactions allergiques ou des sensibilités, comme les guêpes et les abeilles.

Ils endommagent votre maison, vos jardins et vos objets personnels, comme les souris, les rats, les mites des vêtements et les fourmis.

Lorsque de véritables problèmes de parasites sont présents, il est important de les résoudre rapidement et correctement la première fois. Plus ils persistent, plus le problème devient important et plus le problème devient difficile, long et coûteux à résoudre.

Les produits naturels d’extermination fonctionnent-ils vraiment ?

Il existe de nombreux remèdes naturels pour lutter contre les parasites que les gens essaient, comme ​​du vinaigre, du jus de citron, du sel et des huiles essentielles, comme la menthe poivrée, la citronnelle, la lavande, et l'eucalyptus. Fonctionnent-ils vraiment ? Certains ne jurent que par eux et d'autres n'ont pas eu le même succès. Dans les situations où ils ont fonctionné, ils n'ont souvent repoussé que certains insectes nuisibles communs ou les ont tués par contact direct si des quantités suffisantes étaient utilisées.

Il est important de se rappeler qu'au moment où vous repérez des insectes ou des rongeurs dans ou autour de votre maison ou de votre entreprise, une infestation s'est probablement déjà produite. De plus, vous ne voyez probablement qu'une fraction de la population de parasites qui a envahi votre espace. Si vous recherchez des solutions antiparasitaires plus naturelles et plus respectueuses de l'environnement, trouvez une entreprise de lutte antiparasitaire qui conçoit et administre des solutions antiparasitaires sans danger pour l'environnement et votre famille.