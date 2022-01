Nous savons tous que la toiture est une composante importante de notre maison, qui nous tient au chaud et au sec en nous protégeant des intempéries. Pourtant, il est facile d’oublier qu’il faut l’entretenir pour prévenir les problèmes et les dégâts. Une toiture de qualité et bien entretenue peut durer des décennies. Et le moyen le plus rentable de maximiser les performances de la toiture et d'augmenter sa durée de vie est d’en faire l’entretien préventif.

Un plan d'entretien préventif est primordial, car il peut vous éviter des réparations coûteuses dans le futur. Voyons plus en détail quelle est l’importance de l’entretien préventif pour garantir la longévité de la toiture.

Pourquoi est-il important de faire l’entretien de sa toiture ?

Votre toiture vous protège du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle, de la chaleur et du froid. Chaque jour, votre toit est exposé aux conditions climatiques, ce qui contribue à sa détérioration. La principale cause des problèmes de toiture est le manque d’entretien. En tant que l'une des plus grandes parties de votre maison, elle nécessite d’être inspectée régulièrement, et réparée au besoin. Sans cela, la durée de vie utile d'une toiture peut être considérablement raccourcie.

Une toiture qui n’est pas entretenue adéquatement finira par créer des problèmes comme des infiltrations d’eau qui mèneront à l’apparition de moisissure, et même à des problèmes au niveau de la structure du bâtiment.

Planifiez des inspections régulières

Une mesure préventive que les propriétaires de bâtiment peuvent prendre est de planifier des inspections régulières de la toiture. Lorsque les problèmes sont détectés tôt, ils peuvent être résolus rapidement avant de causer des dommages plus importants. La fréquence recommandée des inspections variera d'une maison à l'autre, en fonction de facteurs tels que l'âge de votre toit, le type de recouvrement de toiture et les conditions météorologiques de votre région. En règle générale, il est recommandé que votre toit soit inspecté deux fois par année, au printemps et à l’automne, ainsi qu’après chaque tempête.

Comment faire l’entretien préventif de la toiture ?

Une étape importante pour prolonger la durée de vie de votre toiture est l'entretien préventif de la toiture. Ceci consiste à garder votre toit propre et exempt de débris, et à effectuer les réparations nécessaires au besoin. Les débris, tels que les feuilles d’arbres, peuvent empêcher l'écoulement de l'eau de votre toiture et entraîner des infiltrations d’eau. Les gouttières et les drains doivent également être dégagés de tout blocage pour assurer un drainage adéquat.

Lorsque vous constatez que des bardeaux se décollent ou sont manquants, il sera important de les remplacer le plus rapidement possible. Parfois, des réparations relativement simples vous permettront d’allonger la durée de vie de votre revêtement de toiture.

L'entretien préventif consiste à identifier et à régler les problèmes avant qu'ils ne causent plus de dommages importants. Débarrasser votre toiture et vos gouttières des débris, faire des réparations mineures lors de l’inspection de la toiture le plus rapidement possible, prolongera la durée de vie de votre toiture et vous évitera d'avoir à le remplacer prématurément.