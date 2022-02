Les éoliennes à Saint-Rémi et à Saint-Michel commencent à produire

Énergie renouvelable Des Cultures annonce la mise en service du Parc éolien Des Cultures à Saint-Rémi et Saint-Michel. Créé grâce à un partenariat entre Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke (EDK), ce projet de 24 MW a obtenu le feu vert d’Hydro-Québec pour débuter officiellement ses opérations.

Cette mise en route permettra l’alimentation de l’équivalent de plus de 2 500 foyers et la vente d’électricité renouvelable – générée par six éoliennes – à la société d’État pendant au moins 20 ans. Les municipalités d’accueil ainsi que de nombreux propriétaires fonciers bénéficieront grandement de cette initiative dont les importantes retombées économiques sont estimées à 15 M$.

« Au nom des Mohawks de Kahnawà:ke, Énergies Durables Kahnawà:ke est extrêmement fière de réaliser ce projet avec son partenaire, Kruger Énergie. Ce projet est un merveilleux exemple de la façon dont les Autochtones, le milieu des affaires et les gouvernements locaux peuvent travailler ensemble pour aider à équilibrer les besoins des gens et de la planète. » - Bud Morris, président d’EDK.

Cette initiative de développement durable représentant un investissement de 70 M$, dont 50 M$ ont été dépensés au Québec, renforcera du même coup l’économie locale.

« La réussite du Projet éolien Des Cultures n’aurait pu avoir lieu sans la confiance qui s’est établie entre la communauté mohawk de Kahnawà:ke et nous. Je voudrais donc souligner à quel point le respect mutuel et la prise en charge des besoins de la communauté d’accueil sont des valeurs à ne jamais négliger dans le développement de projets. Kruger Énergie se réjouit d’amorcer l’opération du Parc éolien en jetant les bases de ce que nous espérons être un solide partenariat à long terme. » - Jean Roy, vice-président principal et chef de l'exploitation chez Kruger Énergie.

L’aboutissement du Projet éolien des Cultures est le résultat d’un processus de consultations publiques et de démarches réglementaires, dont une étude d’impact environnemental.

Les travaux ont débuté en août 2020 et ont été achevés en décembre dernier. Ce projet aurait également été impossible sans le soutien des citoyens des municipalités de Saint-Rémi et de Saint-Michel, ainsi que de nombreux propriétaires fonciers de la Montérégie.