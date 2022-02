Ne manquez pas le Forum montérégien du CRE en mars prochain

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) présentera son forum régional qui se déroulera les 8, 9 et 10 mars de façon virtuelle. Les personnes intéressées à y assister peuvent s'inscrire dès maintenant.

Ce forum s’inscrit dans un projet de plus grande envergure, Climat de changement, qui a pour objectif de développer les connaissances des acteurs et actrices du territoire. Ce projet vise à outiller, faciliter la concertation et créer une synergie entre les organisations pour mieux agir pour le climat et atteindre les objectifs de carboneutralité d’ici 2050.



Au travers de ce forum, le CRE Montérégie souhaite inspirer les gestionnaires régionaux et municipaux tout en encourageant les échanges entre les participants concernant la lutte contre les changements climatiques. “Ce forum sera l’occasion pour les participants de suivre des présentations autour de thématiques inspirantes qui intègrent des outils permettant aux gestionnaires du territoire de passer à l’action.”, indique Benoît Péran, directeur adjoint du CRE Montérégie. La formule sera composée de conférences ainsi que de présentations de projets inspirants liés aux différentes thématiques.



Faits saillants

L’événement virtuel se déroulera les 8, 9 et 10 mars 2022 en demi-journée.

En tout, la programmation comprend trois rendez-vous matinaux :

- Mardi 8 mars 2022 9h30-12h - La nature : Une solution face aux changements climatiques;

- Mercredi 9 mars 2022 9h45-12h - Écofiscalité et carboneutralité municipale;

- Jeudi 10 mars 2022 10h-12h - Parler de vos projets de lutte contre les changements climatiques;

Pour consulter la programmation, on peut visiter ce lien: https://crem.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Forum_monteregien_CC_programmation_mars2022.pdf.

Pour s'inscrire, on peut se rendre à cette adresse web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1bVleIm1jfYlF-p1OoIbIxgbqjVw_fr3irnXKSXDin_mtg/viewform.