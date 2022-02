Le député Jean-Bernard Émond supporte le Centre de prévention du suicide La Traversée

À l’occasion de la 32e semaine nationale de prévention du suicide qui se déroulait du 30 janvier au 5 février, le député Jean-Bernard Émond a remis une contribution financière de 2000 $ à l’organisme La Traversée.

« La Traversée, dont je suis fièrement partenaire depuis plusieurs années, joue un rôle primordial dans la prévention du suicide sur notre territoire. En cette semaine particulière, mettons de l’avant le travail de sensibilisation et de mobilisation pour les personnes plus vulnérables et leurs proches. Ensemble, parlons du suicide pour le prévenir », déclare monsieur Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« De plus en plus de personnes se sentent concernées par le suicide et désirent contribuer à la prévention et à la réduction du taux de suicide. Bien que le dialogue avec la personne vulnérable puisse parfois sembler difficile à amorcer, il demeure important et peut jouer un rôle déterminant dans la prévention du suicide », conclut monsieur Sylvain Dupuis, directeur général de La Traversée.

Les citoyennes et les citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel qui en ressentent le besoin peuvent rejoindre La Traversée en composant le 450 746-0303 pour un service humain en tout temps.