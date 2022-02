L'Opération Nez rouge Sorel-Tracy remet 24 000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

L'Opération Nez rouge Sorel-Tracy a remis un montant de 24 000 $ à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, près d’un mois et demi après avoir terminé sa campagne à l’avance, soit en décembre 2021, en raison de la situation sanitaire au Québec.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge dans la MRC de Pierre-De Saurel et à Saint-Denis-sur-Richelieu, redistribue les surplus de cette vaste campagne de sécurité routière aux étudiants du Cégep de Sorel-Tracy année après année.

Selon la directrice générale de la Fondation, Myriam Arpin, le succès de chaque édition fait une réelle différence dans la vie des jeunes de notre région. « L’Opération Nez rouge, pour notre Fondation, c’est aussi une collecte de fonds. Les montants recueillis au cours des dernières semaines nous permettront d’offrir, jusqu’à la fin de l’année scolaire, une centaine de bourses d’excellence, de persévérance et d’expérience scolaires. Ils serviront également à offrir une aide financière aux étudiants qui se trouvent dans une situation précaire et à soutenir divers projets spéciaux dans le Collège (Cérémonie de remise de diplômes, Rebelles Hockey, équipements technologiques, etc.). Chaque personne qui a contribué de près ou de loin à la campagne ou chaque personne qui s’est fait raccompagner pendant le temps des Fêtes pourra se dire qu’il a eu un impact tangible dans sa communauté. C’est ça la beauté de l’Opération Nez rouge! C’est pour cette raison qu’on maintient l’activité, même si ça nécessite l’implication de plusieurs bénévoles et un investissement considérable à notre organisme. »

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy dresse donc un bilan positif de cette dernière campagne. « Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Nous avons réussi à mettre le service en place avec des mesures sanitaires plus que suffisantes. Le tout s’est fait dans le plaisir, la bonne humeur et la simplicité. Notre but était d’assurer la pérennité de l’Opération Nez rouge, chez nous, après une année de pause. Nous n’avions pas d’objectifs précis… Toutefois, nous sommes très surpris de remettre autant à la Fondation du Collège, en temps de pandémie, mais ça s’explique facilement. Nos fidèles partenaires nous ont aidés plus que jamais! Les gens étaient très généreux lors des raccompagnements, mais aussi dans les « partys » que nous avons visités. Nous avons également organisé une campagne de financement aux Promenades de Sorel, les samedis, et les résultats étaient chaque fois étonnants. C’est un projet qu’on veut assurément reconduire dans le futur. Cette année, ça nous a permis de combler le manque à gagner en raison de l’interruption hâtive de nos services, mais ça nous a aussi donné l’occasion d’impliquer des bénévoles qui n’étaient pas nécessairement disponibles lors des soirées de raccompagnements », ajoute Myriam Arpin.

L’Opération Nez rouge sera de retour le 25 novembre 2022.