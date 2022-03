Résultats de la collecte de sang aux Promenades de Sorel

Le député Jean-Bernard Émond a annoncé qu’une somme de 781 755 $ sera accordée à la municipalité de Yamaska dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Cette aide financière servira à la construction d’un centre communautaire pour y accueillir ses citoyennes et citoyens. « C’est une excellente nouvelle pour la municipalité de Yamaska qui travaille sur ce projet depuis plus d’un an. Ce nouvel espace citoyen viendra améliorer considérablement les services de la municipalité en y accueillant différents organismes et loisirs en plus d’offrir la location à la population. Localisé dans un endroit stratégique, ce pavillon communautaire plaira certainement aux citoyennes et citoyens de Yamaska », déclare le député Jean Bernard Émond.