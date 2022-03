Obtenez votre carte de membre de la Société de transport collectif de Pierre-De Saurel gratuitement cette semaine

Grâce à une tournée régionale de l’équipe de la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel, il sera possible d’obtenir gratuitement sa carte de membre près de chez soi dans la semaine du 21 mars.

La carte de membre de la STC est obligatoire pour utiliser les services de Taxibus et de transport collectif régional. Une fois en main, vous pourrez facilement réserver vos déplacements à tous moments et vous déplacer vers les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard

Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel-Tracy et Yamaska. Les coûts, de 3,50 $ à 8,25 $ par déplacement, varient en fonction de la destination. À noter qu’il y a cependant des tarifs réduits pour les étudiants et les personnes âgées de 65 ans et plus.

L’émission des cartes sera gratuite lorsque faite dans le cadre de cette tournée, pour la première année. Il est nécessaire de réserver sa place en téléphonant au 450 743-3336 ou 1 833 703-3336.

L’horaire de la tournée est le suivant :

Municipalités Lieu Date Massueville/Saint-Aimé Bureau municipal de Saint-Aimé 398, montée Sainte-Victoire, Saint-Aimé 22 mars, entre 9 h et 11 h Sainte-Victoire-de-Sorel Bureau municipal 517, rang Sud, Sainte-Victoire de-Sorel 22 mars, entre 13 h et 15 h Saint-David/Saint-Gérard Majella Bureau municipal de Saint-David 16, rue Saint-Charles, Saint David 23 mars, entre 9 h et 11 h Yamaska Salle Léo-Théroux 45, rue Cardin, Yamaska 23 mars, entre 13 h et 15 h Saint-Ours Centre Paroissial Léo-Cloutier 2636, rue de l'Immaculée Conception, Saint-Ours 24 mars, entre 9 h et 11 h Saint-Roch-de-Richelieu Centre communautaire Chapdelaine 878, rue Saint-Pierre, Saint Roch-de-Richelieu 24 mars, entre 13 h et 15 h

Saint-Robert Centre Communautaire St Robert 1, rue Aggée-Pelletier, Saint Robert (à côté de l’école) 25 mars, entre 9 h et 11 h

Conditions

Une pièce d’identité sera nécessaire pour émettre la carte. Le porte du masque sera obligatoire en tout temps, sauf au moment de prendre la photo. Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées en tout temps.

Les cartes de membres peuvent également être émises aux bureaux de la STC situés aux Promenades de Sorel (450, boulevard Poliquin, local 650 (près du Walmart) à Sorel Tracy). Vous pouvez soit vous présenter en personne ou téléphoner au 450 743-3336 ou 1 833 703-3336 pour réserver un transport qui ira vous chercher.