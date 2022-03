De nombreuses traverses de cours d’eau nécessitent une restauration en Montérégie

Les Promenades de Sorel vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra les mardi 29 mars et mercredi 30 mars, entre 10 h et 16 h, ainsi que les jeudi 31 mars et vendredi 1er avril, entre 13 h et 19 h. Elle aura lieu dans la Cour Centrale des Promenades de Sorel situées au 450, boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. L’objectif total de cet événement est d’accueillir 360 donneurs. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema quebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).