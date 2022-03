Les grands cigarettiers obtiennent un nouveau sursis du tribunal

Grâce à une tournée régionale de l’équipe de la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel, il sera possible d’obtenir gratuitement sa carte de membre près de chez soi dans la semaine du 21 mars. La carte de membre de la STC est obligatoire pour utiliser les services de Taxibus et de transport collectif régional. Une fois en main, vous pourrez facilement réserver vos déplacements à tous moments et vous déplacer vers les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard