Plan d’action à l’égard des personnes handicapées au CISSS de la Montérégie-Est

Le CISSS de la Montérégie-Est lance un sondage à l’intention des personnes handicapées qui ont reçu ou qui reçoivent des services dans ses installations dans le but d’identifier les principaux obstacles à l’intégration et ainsi faire les ajustements qui s’imposent.

Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées dont l’objectif est de réduire les obstacles à l’intégration sociale de ces personnes et mettre en place les moyens pour les surmonter.

Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées s’inscrit dans le cadre de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et est soutenu par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). L’obligation de produire un plan d’action annuel fait partie de l’entente de gestion entre le CISSS de la Montérégie-Est et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

De par la loi, une personne handicapée est définie comme toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes. Une incapacité significative et persistante peut être :

• motrice;

• intellectuelle;

• de la parole ou du langage;

• visuelle;

• auditive ou associée à d’autres sens;

• reliée à des fonctions organiques ou, encore, à un trouble du spectre de l’autisme ou à un trouble grave de santé mentale.

Les personnes se reconnaissant comme personnes handicapées et qui ont fréquenté les installations du CISSS ou reçu des services sont invitées à compléter le sondage en ligne d’ici le 1er avril prochain ou peuvent demander à un membre de leur entourage de les aider pour le faire.