Se tendre la main pour la santé auditive 

Élaboré par l’organisme Audition Québec, Entraide AuditionQc est offert partout au Québec et s’adresse aux personnes vivant avec une différence auditive. Ce programme gratuit permet aux personnes ayant un problème auditif d’être accompagnées par une autre personne malentendante qui s’est bien adaptée à sa déficience.

Ce modèle mentor/mentoré propose donc un service où les participants sont épaulés par des personnes qui sont passées par les mêmes difficultés et qui comprennent leur cheminement.

« Ça m’a aidé. Ça m’a poussé à faire la démarche que je savais que j’avais à faire. » C’est ce que soutient Sylvain, qui a participé à Entraide AuditionQc, un programme de mentorat en audition par les pairs pour les personnes de 50 ans et plus.

Une approche personnelle

Le mentor, qui agit à titre de bénévole et qui a préalablement suivi une formation, donne à son mentoré des conseils et suggestions de stratégies qu’il a lui-même développées au cours des années. Il apporte aussi un soutien moral par une écoute active empathique. Ainsi, Entraide AuditionQc vient complémenter l’accompagnement offert par les professionnels de la santé auditive. « C’est le fun de rencontrer du monde avec une perte auditive qui sont aussi actifs ! Ils n’ont pas l’air isolés. Ça t’influence en bien, » affirme une autre participante. Ainsi, le programme aide les personnes mentorées à briser leur isolement et à poser un regard optimiste sur leurs difficultés.

Impossible sans partenaires

Issu d’un projet pilote mené entre 2018 et 2020, Entraide AuditionQc est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre de leur programme Québec ami des aînés et la collaboration de 4 associations partenaires. Ainsi, l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais, l’Association des Devenus Sourds et des Malentendants du Québec — Secteur des MRC de l’Assomption et des Moulins, la Maison des Femmes Sourdes de Montréal et Hear Entendre Québec se sont associées à Audition Québec pour offrir le programme à la grandeur de la province et contribuer à de lever le voile sur la différence auditive, ce handicap invisible et si peu compris.

Il est possible de mentionner son intérêt pour participer en tant que mentor ou mentoré à tout moment via un formulaire disponible en ligne : https://auditionquebec.org/inscription-entraide-auditionqc/