Des familles d’accueil recherchées pour accueillir des jeunes en Montérégie

Le CISSS de la Montérégie-Est lance un appel afin de recruter une quarantaine de familles d’accueil dans la région qui seraient prêtes à accueillir des enfants de tous les groupes d’âge de 0 à 17 ans.

Les personnes qui souhaitent devenir famille d’accueil régulière peuvent être seules, en famille ou en couple. Elles accueilleront des enfants qui ont vécu des difficultés dans leur milieu familial, comme de la négligence, du rejet ou des abus.

« Ces enfants ont besoin de pouvoir compter sur une famille qui, pour un certain temps, sera en mesure de prendre soin d’eux, de les écouter, les soutenir, les sécuriser et les aimer », explique Marie-Josée Tremblay, directrice adjointe du programme jeunesse, volet services psychosociaux dans la communauté et partenariat au CISSS de la Montérégie-Est.

Les personnes qui souhaitent entamer les démarches pour devenir famille d’accueil doivent téléphoner au service de recrutement au 1 866 420-1584. Elles seront ensuite convoquées à une séance d’information générale offerte en virtuel.

Pour en savoir plus sur les normes de sélection et d’évaluation pour devenir une famille d’accueil, consultez le site du CISSS de la Montérégie-Est.