Un nouveau numéro commun pour le service de l’accueil psychosocial 

Depuis le 1er avril, toutes les personnes désirant des services de nature sociale ou psychosociale (services sociaux généraux, santé mentale, dépendance, jeunes en difficultés, déficience intellectuelle - trouble du spectre de l'autisme) pourront composer le 1 833 771-3716 pour toutes leurs demandes.

Par le déploiement de ce nouveau numéro, une porte d’entrée unique pour l’ensemble de son territoire, la Direction des programmes santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie-Est souhaite optimiser, unifier et simplifier l’accès aux services psychosociaux et de santé.

Le rôle du service de l’accueil psychosocial (AAOR) consiste à analyser la situation, les besoins et les attentes des clients pour convenir de l’orientation vers les services du CISSS ou de la communauté. En plus, l’AAOR s’assure de la présence d’un filet de sécurité notamment via les services d’interventions en situation de crise.

Ce service est maintenant accessible sept jours, de 8 h à 20 h, en semaine et de 8 h à 16 h, la fin de semaine et les jours fériés, partout sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est, tous les jours de l’année. Un relais au 811 est offert en dehors des heures de service. Un retour d’appel sera effectué au besoin dans un délai maximal de 24 heures.