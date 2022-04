Le CLO exige le bilinguisme pour les événements en direct

Vous aimeriez connaître davantage vos voisins ? Une occasion en or de fraterniser et de participer à l’esprit communautaire s'offre à vous. La Fête des voisins est officiellement de retour à Sorel-Tracy. Initiée par Espace MUNI, cette fête célébrée le premier ou le deuxième samedi de juin, permet de créer une nouvelle dynamique de quartier et de favoriser l’entraide et le sentiment de sécurité dans le voisinage.