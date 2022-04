Conférence : Pollinisateurs et plantes indigènes, une histoire d'amour

Saviez-vous qu’il existe plus de 375 espèces d’abeilles sauvages au Québec? William Mailhot, animateur de sensibilisation et apiculteur à Miel Montréal, sera à la Foire horticole le 14 mai prochain pour partager sa passion.

Les pollinisateurs et les plantes mellifères sont un duo incroyable et indispensable à la biodiversité en ville et en campagne. Leur cohabitation de longue date a laissé place à des relations étroites, et à des modes de vie uniques.

Lors de cette activité, découvrez les espèces les plus communes de pollinisateurs et de plantes mellifères, leur rôle irremplaçable dans les écosystèmes ainsi que des solutions pour les protéger.

La conférence est prévue en présentiel, mais pourrait être tenue en virtuel selon la situation au moment de la tenue de l’événement. Celle-ci aura lieu à l'extérieur, sur le site de la foire horticole, le 14 mai prochain. Apportez votre chaise. C'est gratuit.