La hausse du salaire minimum insuffisante selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté

Ce 1er mai, le salaire minimum passe à 14,25 $ au Québec, soit augmentation de 75 cents que le Collectif pour un Québec sans pauvreté estime nettement insuffisant.

L’organisme va plus loin et considère cette hausse comme irresponsable et insultante pour des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui vivent dans la pauvreté et qui perdent chaque jour un peu plus de leur pouvoir d'achat.

Rappelons que, depuis l'automne dernier, le Collectif revendique un salaire minimum d'au moins 18 $ l'heure. C'est le montant qu'il faut selon lui pour espérer sortir de la pauvreté en travaillant à temps plein au Québec.

En 2021, 855 100 travailleuses et travailleurs gagnaient 18 $ l'heure ou moins.

« Avec son augmentation ridicule du salaire minimum, non seulement le gouvernement refuse-t-il d'aider ces personnes à sortir de la pauvreté, mais il les regarde s'appauvrir sans broncher, lance la porte-parole du Collectif, Virginie Larivière. En effet, la hausse de 75 cents n'accote même pas la hausse du coût de la vie des 12 derniers mois. Alors que l'Indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7 % de mars 2021 à mars 2022 au Québec -du jamais-vu dans les 30 dernières années - la hausse de 75 cents du salaire minimum correspond à une augmentation de 5,5 %.»

« Et précisons que ce sont seulement les personnes gagnant moins de 14,25 $ qui profiteront de cette hausse insuffisante. Pour toutes les personnes gagnant entre 14,25 $ et 18 $, c'est le statu quo. Déjà, en novembre dernier, les Banques alimentaires du Québec nous rappelaient que le nombre de personnes avec des revenus d'emploi qui ont eu recours à leurs services a connu une hausse de 40 % entre mars 2019 et mars 2021, en raison de la pandémie et de la forte inflation. Tout porte à croire que la tendance n'est pas près de s'inverser… et le gouvernement s'en lave les mains! »