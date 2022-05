Semaine de la sécurité civile : comment être prêt en cas d’urgence 

Le Service de prévention et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy souhaite souligner la Semaine de la sécurité civile qui a lieu du 1er au 7 mai sur le thème Ma sécurité : ma responsabilité. Cette semaine vise avant tout à sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un sinistre et de leur rappeler qu’en situation d’urgence, il revient d’abord au citoyen d’assurer sa propre sécurité, ainsi que celle de sa famille, et la protection de ses biens.

Voici donc quelques conseils importants qui vous aideront à être prêts en cas d’urgence.

Préparer sa trousse d’urgence pour la maison

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d'eau au besoin.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d'urgence :

Eau potable (6 litres par personne);

Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);

Ouvre-boîte manuel;

Radio à piles — piles de rechange;

Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;

Briquet ou allumettes et chandelles;

Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.

Faire son plan familial d'urgence

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleure façon de vous préparer est d’élaborer un plan familial d’urgence.

Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence telle que décrite plus haut;

Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence – membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc.;

Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemblement et procédez à des exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même lors de vos exercices d’évacuation;

Assurez-vous de savoir comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu;

Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au cas où des routes seraient impraticables.

