Un frigo Touski au Cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et le comité vert du Collège, avec la collaboration des membres de la Table en sécurité alimentaire Pierre-De Saurel (TASA), ont inauguré, le 28 avril dernier, un frigo communautaire Touski au Cégep de Sorel-Tracy. Ce dernier est situé tout près du Centre sportif du Collège, à l’entrée 17, face au boulevard de Tracy.

Le frigo sera accessible tous les jours pendant les heures d’ouverture régulières du Cégep, et ce, pour les sessions d’automne et d’hiver. L’objectif de ce projet est d’éviter le gaspillage alimentaire et d’aider la clientèle plus vulnérable qui fréquente l’établissement d’enseignement supérieur.

« La communauté collégiale est essentiellement visée par cette initiative. Nous invitons les gens à se servir et à venir y porter des aliments », a expliqué la directrice générale de la Fondation, Mme Myriam Arpin.

Selon la responsable du comité vert du Cégep, Mme Andrée Chartier, "La collaboration avec la communauté s’avère un élément clé du succès de ce projet. En plus de favoriser l’entraide, le frigo Touski permettra d’éviter le gaspillage alimentaire qui représente un problème réel au niveau de l’émission des gaz à effet de serre, tout en permettant une économie financière aux utilisateurs et utilisatrices. Bref, ce projet représente un très beau modèle d’économie circulaire pour la relève!”.

Le frigo communautaire Touski pourra donc accueillir les dons d’épiceries locales, de restaurateurs, de CPE ou de garderies en milieu familial, comme des surplus maraîchers et d’événements ponctuels. Les seuls aliments interdits sont les viandes, poissons et fruits de mer crus, les aliments déjà entamés ou périmés ainsi que les restants de table ou les plats faits « maison », puisque le frigo est encadré par les normes de salubrité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Mme Stéphanie Desmarais, est très heureuse de cette initiative supportée par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et le Comité vert : « Nous sommes tissés serrés dans notre grand petit Cégep. Que notre personnel collabore autant pour le bien-être d’autrui, ça me rend très fière. J’espère que les étudiants, les enseignants et les employés viendront se servir et qu’ils garniront le frigo sans gêne! Ainsi, le projet pourra se développer davantage et perdurer dans le temps. J’en profite également pour remercier la Table en sécurité alimentaire Pierre-De Saurel ainsi que tous les autres partenaires et membres de la communauté qui contribueront au Frigo Touski ».