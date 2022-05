Distribution régionale et gratuite de compost 

Comme chaque année depuis l’implantation de la collecte des matières organiques en 2017, la MRC de Pierre-De Saurel organise une distribution de compost gratuit au cours du mois de mai, en collaboration avec les municipalités du territoire.

Une quantité de compost sera acheminée dans chacune des municipalités et les citoyens pourront s’en procurer. Les premiers arrivés seront les premiers servis, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Les citoyens doivent apporter l’équipement nécessaire, c’est-à-dire pelle, contenants et brouette. Comme la quantité permise est pour l’usage résidentiel seulement, les entrepreneurs ne sont pas acceptés.

À noter qu’en tout temps, les consignes de la santé publique devront être respectées. Une preuve de résidence sera également requise.

Voici l’horaire prévu :

MUNICIPALITÉS DATES LIEUX Massueville Samedi 21 mai - 9 h à 16 h 378, rue Bonsecours Saint-Aimé Vendredi 20 mai - à partir de 8 h 398, montée Sainte-Victoire Saint-David Samedi 21 mai - 9 h à 13 h 11, rue de la Rivière-David Sainte-Anne-de-Sorel Samedi 21 mai - 8 h à 12 h 748, chemin du Chenal-du-Moine Sainte-Victoire-de-Sorel Samedi 14 mai - 9 h à 12 h À l’extrémité de la rue Solange Cournoyer Saint-Joseph-de-Sorel Vendredi 20 mai - 8 h 30 à 18 h Intersection des rues Léon XIII et Chevrier (jardins communautaires) Saint-Ours Samedi 21 mai - 8 h à 12 h 2636, rue de l’Immaculée Conception Saint-Robert Vendredi 20 mai – à partir de 8 h 349, rue Principale Saint-Roch-de-Richelieu Samedi 21 mai - 9 h à 13 h 1111, rue du Parc Sorel-Tracy Jeudi 12 mai - à partir de 16 h pour les camionnettes et les remorques Vendredi 13 mai – à partir de 8 h pour les petits contenants Parc Dorimène-Desjardins (5350, rue des Soleils) Yamaska Samedi 14 mai – 8 h à 12 h 178, rue Monseigneur-Parenteau

La qualité du compost est de catégorie A, c’est-à-dire que c’est un compost tout usage à utiliser sur les terres agricoles, dans les jardins et les potagers. La MRC de Pierre-De Saurel rappelle l’importance d’un bon tri des matières résiduelles afin de maintenir la bonne qualité du compost offert.