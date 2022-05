Faire un barbecue est une tradition à laquelle plusieurs sont attachés. Cependant, ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir une grande cour ou un grand patio pour cuisiner. Pour ceux vivant en milieu urbain et ceux qui n'ont pas d'arrière-cour, le balcon peut être le seul endroit où ils peuvent considérer installer un gril. Mais est-il possible d’utiliser un barbecue sur son balcon ?

Peut-on avoir un barbecue sur son balcon ?

Il n’existe aucun règlement provincial interdisant l’usage de barbecues sur les balcons. C’est plutôt au niveau des municipalités, et parfois des arrondissements, qu’il peut y avoir une réglementation. Par exemple, la ville de Montréal permet les barbecues sur les balcons, mais certains de ses arrondissements exigent d’obtenir un permis. Il sera donc de votre responsabilité de vérifier auprès de votre municipalité ou de votre arrondissement si vous avez le droit d’utiliser un barbecue sur votre balcon d’appartement et sous quelles conditions. De plus, si vous êtes locataire de votre appartement, vérifiez qu’aucune clause de votre bail ne vous interdise d’avoir un barbecue sur votre balcon.

Mais qu’en est-il de l’utilisation des barbecues sur les balcons des condominiums ? En effet, de plus en plus d’immeubles à condos interdisent aux copropriétaires d’utiliser un barbecue sur leur balcon ou terrasse, ou imposent certaines conditions, et d’autres les permettent uniquement dans certaines des zones communes. Encore, il sera de votre responsabilité de prendre connaissance des règlements.

Quel type de barbecue est le mieux adapté aux balcons ?

Si vous n’êtes soumis à aucune restriction quant à l’utilisation d’un barbecue sur votre balcon, vous pouvez opter pour le gril de votre choix. Celui-ci peut donc fonctionner au gaz ou au charbon, et son format dépendra de vos besoins ainsi que de l’espace disponible sur votre balcon. Pour les espaces restreints, on retrouve différents modèles de format compact, autant du côté des grils au charbon que de ceux au propane. Afin de vous aider à trouver le barbecue idéal pour votre balcon, nous vous présentons ici nos meilleurs choix : https://365bbq.ca/meilleurs-barbecues-pour-balcon/

Les règles de sécurité pour les barbecues sur le balcon

Puisque faire griller des aliments dans un espace restreint, il est important de respecter certaines règles de sécurité afin de diminuer les risques d’incendie ou d’accident. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour du gril et si possible, éloignez le barbecue des murs de l’immeuble. N’installez pas votre barbecue près des plantes suspendues, des branches d’arbres et de tout matériaux inflammables. Il serait également sage d’avoir un extincteur à portée de main.

Pour ce qui est de l’entreposage de votre bombonne de gaz propane, sachez que vous ne devez en aucun cas la ranger à l’intérieur de votre appartement. Laissez-la plutôt sur le balcon, ou entreposez-la dans un cabanon éloigné de l’immeuble si possible.

Si vous optez pour un barbecue au charbon, faites bien attention au moment de vous débarrasser des cendres. Veillez à ce qu’elles soient froides, et jetez-les dans un contenant métallique de préférence.