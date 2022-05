Forte augmentation de la consommation d’eau à Sorel-Tracy

Des températures chaudes, une absence de précipitations et le remplissage des nombreuses piscines provoquent actuellement une forte augmentation de la consommation d’eau de notre réseau.

La Ville de Sorel-Tracy désire rappeler aux citoyens qu'il est primordial d'utiliser judicieusement l'eau potable et surtout, de respecter la réglementation concernant l'arrosage afin que la Ville puisse assurer aux citoyens une pression suffisante durant cette période.

Il est permis d'arroser les pelouses et les plantations entre 20 h et 23 h, les jours pairs de calendrier, pour les immeubles dont le numéro civique est pair, et les jours impairs de calendrier, pour les immeubles dont le numéro civique est impair.

Notez que l'arrosage des entrées asphaltées, des trottoirs ou de toutes autres surfaces de ce genre demeure interdit et ce, en tout temps.