La CMM lance une plateforme de participation et une consultation sur les Montérégiennes

Afin d’encourager la participation citoyenne dans le cadre de ses divers projets et processus décisionnels, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lance une plateforme participative ainsi qu’une première démarche de consultation en ligne portant sur les collines Montérégiennes et d’Oka.

Accessible via le site Web de la CMM, cette plateforme simple et conviviale servira autant pour la tenue de sondages et d’enquêtes que de consultations publiques, qu’elles soient ouvertes à tous ou ciblées. Se voulant un outil d’échange facile et rapide, elle permettra à tous les individus, groupes de citoyens, organismes et élus du Grand Montréal d‘exprimer leur opinion sur divers sujets et de transmettre leurs commentaires et suggestions en vue de la bonification des projets métropolitains soumis en consultation.

« Cette nouvelle plateforme offrira la possibilité à tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de la région de contribuer à la réflexion des experts et des élus de la CMM qui planifient le développement dans les domaines stratégiques que sont l’aménagement du territoire, l’économie, l’habitation, le transport en commun et l’environnement. C’est un outil de démocratie très important que la CMM met en place aujourd’hui. Cela témoigne de la volonté de l’organisation de favoriser une démarche consultative encore plus transparente et porteuse pour le Grand Montréal, et j’invite la population à participer activement.», a souligné Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Une première consultation sur les collines Montérégiennes et d’Oka

Misant sur sa nouvelle plateforme participative, la CMM invite les citoyens et organismes à lui faire part de leurs points de vue concernant différents aspects touchant aux Montérégiennes, cette série de 10 collines reconnues pour leur grande valeur emblématique, naturelle et patrimoniale. Les personnes souhaitant participer sont invitées à se rendre à l’adresse participer.cmm.qc.ca et à se créer un compte, puis à répondre au sondage prévu à cet effet d’ici le 27 mai prochain.

Cette démarche permettra de mettre la touche finale au projet de plan d’action en préparation, qui aura pour objectif d’assurer la reconnaissance et la protection des Montérégiennes à travers la mise en place d’interventions concertées. Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre du mandat du groupe de travail sur les collines Montérégiennes et d’Oka mis sur pied par la CMM en 2021, lequel réunit plus de 50 membres – élus, experts et représentants de la société civile – provenant de l’ensemble des territoires où sont localisées les Montérégiennes.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal



Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur un

territoire de plus de 4 370 km 2 . La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l’environnement. Pour plus de détails, visitez le site www.cmm.qc.ca.