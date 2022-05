Disposez de vos appareils de réfrigération, congélation et climatisation de façon écoresponsable

Dans l’optique de sensibiliser la population à l’importance de recycler de manière adéquate les appareils réfrigérants et climatiseurs, l’organisme GoRecycle s’est associé à 260 points de dépôt à travers la province qui ont pour mission d’en disposer écologiquement

Pour les non-initiés GoRecycle a été crée il y a un an pour gérer er financer les activités de recyclage de ces appareils. L’organisme est reconnu par RECYC-QUÉBEC.

Saviez-vous que laissés en bordure de la rue, les appareils réfrigérants et climatiseurs peuvent générer des milliers de tonnez de gaz à effet de serre par année? Selon son site Internet, ces derniers sont majoritairement déchiquetés sans que les gaz soient retirés correctement. Ils sont rejetés dans l’environnement en plus des autres matières dangereuses comme les huiles.

Au total, GoRecycle estime que plus de 300 000 appareils sont recyclés «de manière inadéquate au Québec» ce qui cause le rejet de plus de 300 000 tonnes de GES par année

Quels appareils sont concernés par ce programme de recyclage? Les appareils de réfrigération, congélation et climatisation : réfrigérateurs, congélateurs, celliers réfrigérants, refroidisseurs à vin, distributeurs d’eau, climatiseurs mobiles ou de fenêtre et déshumidificateurs.