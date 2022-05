Rappel de certains beurres d'arachide de marque Jif 

C'est hier que débutait la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022. Jusqu'au 28 mai, cette campagne nationale, coordonnée par Intergénérations Québec, soulignera et valorisera les échanges intergénérationnels à l'échelle du Québec. Plus de 50 animations qui rapprochent les générations seront organisées par des organismes, institutions et ...