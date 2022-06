Moisson Rive-Sud vous invite à la 25e édition de son évènement phare

Moisson Rive-Sud, principale banque alimentaire couvrant 70 % du territoire de la Montérégie, annonce que son tournoi de golf annuel, présenté par le Groupe Master, revient pour sa 25e édition. L’évènement aura lieu le 18 août 2022 et se tiendra sur les terrains de notre précieux et fidèle partenaire le Club de golf Le Parcours du Cerf à Longueuil.

Pour la deuxième année consécutive, Rémy Langelier, Chef de la direction financière chez Groupe Master, assure la présidence du comité d’honneur de cet événement phare. Forts du succès de l’édition 2021, les membres du comité vous promettent une journée mémorable autant pour les golfeurs que les commanditaires.

Loin d’être un évènement anodin, ce tournoi permet à notre organisme de poursuivre sa mission; mettre la table jour après jour pour plus de 20 000 personnes, dont 37 % sont des enfants. L’aide alimentaire dispensée par les 115 organismes que nous desservons permet de répondre à une demande en hausse constante, qui subit une accélération incessante depuis le début de la pandémie.

Golfeurs, golfeuses, entreprises, soutenez-nous activement en prenant part à cet évènement marquant. Nous offrons des possibilités de commandites uniques pour ce tournoi qui valoriseront votre organisation. Ne tardez plus, contactez-nous dès aujourd’hui au 450-641-1895 ou via notre site internet moissonrivesud.org pour participer à un évènement comptant plus de 300 participants chaque année. Faites deux coups en un en réservant votre participation : venez nous faire profiter de votre swing tout en contribuant à alimenter la vie en Montérégie.