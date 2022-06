Déménager un piano n'est pas pour tout le monde. Quiconque l'a déjà fait vous dira que cette tâche ardue nécessite de l’aide de quelques personnes ainsi qu’une préparation sérieuse. Heureusement, vous pouvez trouver des entreprises de déménagement et d'entreposage uniquement dédiées au déménagement de pianos.

Compte tenu du fait que les pianos pèsent généralement entre 300 et 1000 livres ou plus, il est fortement recommandé de faire appel à une entreprise de déménagement professionnelle ayant une expérience de déménagement de piano pour effectuer le travail. Mais si vous préférez le faire vous-même, voici comment déménager un piano sans aucun risque pour vous et l’instrument.

Faites appel à vos proches pour obtenir de l’aide

Constituez-vous une solide équipe d'aides. Vous aurez besoin d'au moins quatre personnes, peut-être plus selon la taille du piano et la complexité du déménagement. Il est préférable de recruter des amis, des membres de la famille et des voisins qui ont de l'expérience dans le déménagement d'objets lourds et qui sont en relativement bonne forme. Assurez-vous qu'ils portent tous des vêtements et des chaussures appropriés avec une bonne traction.

Mesurez les portes, les escaliers et les couloirs

Avant le déménagement, vous devez mesurer tout endroit de votre maison pour vous assurer que le piano passera. Commencez par mesurer le piano lui-même, et mesurez ensuite toutes les portes, escaliers et couloirs pour évaluer la facilité avec laquelle il sera possible de manœuvrer le piano dans votre maison.

Il est également bon de s'assurer que les portes sont ouvertes, que les sols sont correctement protégés et que les meubles qui pourraient heurter le piano sont enlevés avant de déplacer votre instrument de musique. Si vous craignez que le piano n'entaille un coin ou ne se raye en cours de route, essayez de couvrir les bords tranchants de la porte avec des couvertures ou des serviettes supplémentaires.

Comment déménager le piano ?

Le déménagement d'un piano demande beaucoup de préparation. Avant de déménager, ayez vos fournitures à portée de main. Cela comprend une planche de protection du piano, des couvertures rembourrées, du papier-bulle du ruban adhésif, un tournevis, un chariot et des sangles.

Couvrez les touches et les pédales du piano avec du papier-bulle pour les protéger des dommages. Fermez le couvercle du piano et enveloppez-le d'une feuille d'emballage en mousse ou d'une vieille serviette. Fixez la mousse ou la serviette en place avec du ruban adhésif.

Drapez le piano dans des couvertures, en les fixant à nouveau avec du ruban adhésif. Assurez-vous que les couvertures couvrent l'avant, l'arrière et les côtés du piano. Fixez davantage les couvertures avec des sangles.

Positionnez ensuite votre équipe. Vous devez avoir quelqu'un sur au moins deux côtés de l'instrument pour le soulever. Une troisième personne doit être disponible pour faire glisser le chariot en dessous. Guidez lentement le piano à travers la maison. Prenez votre temps pour franchir les portes et naviguer dans les coins pour réduire le risque de dommages au piano ou aux murs.

Dans le camion, utilisez des sangles à cliquet pour attacher le piano sur la paroi du fond. Lors du déchargement du piano du camion, ayez au moins une personne devant le piano pour un meilleur contrôle.