Mondou double son objectif en amassant la somme de 375 000$

Mondou est extrêmement fière d’avoir plus que doublé son objectif en amassant 375 000 $ au cours des dernières semaines, dans le cadre de la 5e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges.

Cette grande campagne de financement annuelle se déroulait du 28 avril au 12 juin 2022 dans les 77 magasins Mondou du Québec et en ligne au Mondou.com.

Au total, plus de 900 000 $ ont été remis aux refuges pour animaux au cours des cinq dernières années, et ce, grâce à l’extraordinaire générosité des fidèles clients, partenaires et employés de Mondou.

Les 375 000 $ récoltés cette année constituent par ailleurs une somme record pour la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, et ce, depuis sa création en 2018. À titre de comparaison, environ 130 000 $ avaient été amassés l’an dernier lors de la 4e édition de la campagne.

« Au nom de toute la grande famille Mondou et des refuges pour animaux qui bénéficieront de ces dons, je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui ont contribué à amasser cette somme record ! Ayant comme objectif de venir en aide aux refuges qui manquent cruellement de ressources et de financement, cette initiative arrive à point nommé à la veille de la période des déménagements qui entraîne malheureusement chaque année son lot d’abandons de chiens et de chats, d’autant plus qu’un nombre sans précédent de Québécois ont adopté un animal de compagnie depuis le début de la pandémie. Grâce au travail dévoué des employés des refuges, plusieurs de ces animaux pourront espérer trouver une famille qui prendra soin d’eux pour la vie. », a commenté Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

Les sommes amassées cette année seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec, notamment dans la région du Grand Montréal, de la Rive-Sud, des Laurentides, de Laval, de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie, de l’Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce, des Bois-Francs, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Afin d’aider le plus grand nombre d’animaux possible, Mondou s’est engagée à soutenir une trentaine de refuges, en plus de financer certains projets spéciaux dans nos refuges partenaires.

Les dons recueillis serviront essentiellement à la stérilisation des animaux, à la rénovation des refuges, à l’achat d’équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu’à l’organisation d’événements de micropuçage et d’adoption.

Pour cette 5e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, rappelons que le public était convié à contribuer en faisant des dons à la caisse ou en ligne, en échangeant les points du Programme Calins ou encore en se procurant un seau de bonbons mélangés de l’entreprise québécoise Kandju.

LES CAUSES AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de sa campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d’amasser plus de 2,5 millions de dollars en sept ans, l’entreprise familiale québécoise remet chaque année un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges, soit 12 000 kg par mois.

Mondou a également inauguré, depuis 2019, quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. L’objectif ?

Donner une seconde chance aux animaux voués à l’euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés à une nouvelle famille remplie d’amour !

MONDOU FIGURE AU CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES 2022

Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou figure, pour la troisième année consécutive, au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte.

Ce programme demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les pratiques commerciales novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens.