Le CISSS de la Montérégie-Est est à la recherche de parents ou de proches d’un jeune âgé de 12 à 25 ans

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est à la recherche de parents ou de proches d’un jeune âgé de 12 à 25 ans qui habitent dans le coin de Sorel-Tracy et des environs pour devenir membres du comité des familles du projet Aire ouverte. Le projet Aire ouverte est actuellement en déploiement dans le RLS Pierre-De Saurel.

Les personnes recherchées doivent avoir envie de :

· faire équipe avec d’autres familles de la communauté;

· partager leur vécu en tant que parents, proches ou aidants;

· partager leur point de vue quant au projet;

· prendre part au développement des services.

Les personnes intéressées peuvent écrire à [email protected] ou téléphoner au 438 826-4923 pour parler à Joana Doirilus, organisatrice communautaire pour le projet Aire ouverte.

Aire ouverte, c’est quoi?

Soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Aire ouverte s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. Il s’agit d’un endroit convivial et chaleureux où ils pourront recevoir gratuitement des services de santé et des services sociaux accessibles avec ou sans rendez-vous ou référence d’un médecin.

Aire ouverte est un projet bâtit en co-construction. Cette approche permet de bâtir un projet en collaborant étroitement avec tous les acteurs touchés, à savoir, le milieu communautaire, le milieu scolaire, le milieu municipal et sans oublier les partenaires internes du projet au sein du CISSS de la Montérégie-Est. L’offre de services d’Aire ouverte a été réfléchie en fonction d’un arrimage serré avec les partenaires internes et intersectoriels et un comité de jeunes mis sur pied à l’automne dernier.

L’Aire ouverte installera officiellement ses pénates au deuxième étage du Carrefour Jeunesse-emploi Pierre-De Saurel dans le centre-ville de Sorel-Tracy au courant de l’automne 2022.