Montérégie Circulaire une région engagée

Près de 100 dirigeants et gestionnaires d’entreprise et d’organisation ont participé à la Grande rentrée du développement durable du Comité 21 qui a eu lieu les 21 et 22 septembre dernier à l’Auberge des Gallant.



C’est avec fierté que les entreprises invitées par le Comité 21 ont partagé leurs avancées et leurs ambitions d’affaires à impacts positifs : Abieze Laboratoires, CASACOM, Centre d’études et de recherches intersectorielles en économie circulaire, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges, Ékoloji, Emballages Carrousel, GSR Construction et décontamination, Hydro-Québec, Les Industries de l’Acier Ltée, MDTP atelier d’architecture, Multifeutre du Québec Ltée, Next Chance, Owens Corning, Pelican International, Point Cardinal, Polymos, SegSea Beachwear, Recyc-Québec, Terrapex environnement et The Unscented Company. Le partage des expériences des entreprises a été riche de sens tout au long du colloque. « Le Comité 21 a fait preuve d'un leadership exemplaire pour stimuler le développement de l’économie circulaire en Montérégie. Un bel événement, organisé avec soin, qui met en lumière l'expertise, la passion et l'engagement des entrepreneurs pour faire évoluer nos façons de penser et nos façons de créer de la valeur en harmonie avec l'environnement. Félicitations pour l'événement! » mentionne Charles Bourbonnais, président-directeur général de l’entreprise Polymos.

« Je me suis présenté à la Grande rentrée DD avec l’objectif de partager ma vision et celle d’Hydro-Québec sur le développement durable. J’ai finalement beaucoup plus reçu que donné dans l’échange. J’ai pu constater toute la passion, la détermination et la créativité qui anime la communauté entrepreneuriale dans le domaine de l’économie circulaire au Québec. Ça inspire une grande confiance d’imaginer tout ce qu’on pourra réaliser en mettant nos efforts en commun. Bravo aux organisateurs et aux acteurs du milieu présents qui s’affairent à susciter ces rapprochements et cette nécessaire synergie. » partage Philippe Bourke, directeur – Activation et intégration du développement durable, Hydro-Québec.

Cet événement annuel du Comité 21 fut un moment important de son programme Montérégie Circulaire. Nous sommes fiers du partage des pratiques des entreprises. Chacune d’elles a eu l’opportunité d’exposer leur état d’avancement en économie circulaire et en pratiques d’affaires écoresponsables tout en abordant leurs défis et leurs ambitions. Les participants comprennent que le virage s’impose et que le chemin s’ouvre grâce à la création de synergies collaboratives entre les acteurs de l’écosystème.

Saviez-vous que l'ambition du Comité 21 est de créer la circularité des ressources en Montérégie et de faire émerger « l’économie verte, bleue et carboneutre 2050 » avec un partage de vision auprès de tous les acteurs économiques. Le Comité 21 a pour objectif de regrouper avec son programme Montérégie Circulaire plus de 250 entreprises d’ici 2024. La circularité des ressources du Comité 21 vise les secteurs industriel, textile, construction et autres sur le territoire de la Montérégie.

Le programme Montérégie Circulaire, proposé par le Comité 21, est déployé grâce à l’appui du gouvernement du Québec dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) et de grands partenaires. Les partenaires Visionnaires et Acteurs d’influence du programme Montérégie Circulaire du Comité 21 qui joignent les forces vives sont la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), MRC de Beauharnois-Salaberry, Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, MRC Roussillon, Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), SADC Pierre-De Saurel et Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

La Grande Rentrée DD est initiée et propulsée par le Comité 21 depuis 2015, en collaboration avec ses partenaires initiateurs : le CTTÉI, le Conseil Patronal de l’Environnement et les partenaires Visionnaires de Montérégie Circulaire.



Le Comité 21 a l'appui de partenaires importants pour la Grande rentrée DD : CASACOM, Fonds Écoleader / Développement économique de l’agglomération de Longueuil, Développement Vaudreuil-Soulanges, Polymos, Néomédia, AcXCom, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Discair productions, MDTP atelier d’architecture et le partenaire présentateur du colloque pour la logistique de l’événement 2022, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges.

À propos du Comité 21

Le Comité 21, créé en 2013, est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif dont la mission est d’accélérer la mise en œuvre du développement durable en accompagnant les acteurs économiques dans la mise en place de stratégies et d’actions concrètes en ce sens. Le Comité 21 est convaincu que c’est en mobilisant les acteurs des entreprises et des territoires qu’ensemble qu’il sera possible de relever les défis de la transition énergétique, socioécologique et climatique.



Le Comité 21 a entrepris en 2015 la première phase de développement de la symbiose industrielle dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et, depuis septembre 2021, ce programme dédié aux entreprises en collaboration avec les acteurs économiques est déployé dans l’ensemble de la région administrative de la Montérégie sous le nom de Montérégie Circulaire Comité 21.



Le Comité 21 est aussi cofondateur du consortium sur le développement de l’expertise en Économie de la fonctionnalité et de la coopération au Québec (EFC-Québec), une des douze stratégies reconnues en économie circulaire.

Légende photo : De fières entreprises et organisations affichent leur adhésion au développement durable et à l’économie circulaire à la première journée du colloque de la Grande rentrée DD 2022 du Comité 21 dans le cadre de son programme Montérégie Circulaire. Crédit photo : Josiane Farand, L'Art de Capter

