Un hiver coriace, tenace et riche en tempêtes à venir

Préparez vos pelles à neige, car un hiver «coriace, tenace et riche en tempêtes» est en train de s’installer au Québec.

Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas, car si l’automne a été marqué par la douceur du soleil et des températures au−dessus des normales, l’hiver sera rude selon les prévisions de MétéoMédia.

«En raison du corridor actif bien présent dans la vallée du Saint−Laurent, plusieurs tempêtes sont attendues», a indiqué le chef de service de la météorologie à MétéoMédia en précisant que «ça risque d’être le froid qui va dominer avec beaucoup de systèmes, beaucoup de dépression, de tempêtes qui vont toucher le Québec».

En mentionnant le «corridor bien actif», André Monette fait référence à la zone située entre deux masses d’air; «le dôme d’air froid» qui sera présent dans l’ouest du pays et «la douceur» prévu sur la côte est des États−Unis.

Cette situation favorisera le passage de nombreux systèmes apportant beaucoup de neige, mais peut−être aussi des précipitations de pluies abondantes.

«C’est là que les dépressions vont se passer. Donc c’est vraiment comme l’autoroute des dépressions, on risque d’avoir plus de dépressions qu’à l’habitude dans le corridor de la vallée du Saint−Laurent» a indiqué André Monette en précisant «qu’il faut être prêt à pelleter cette année», et que «dans certaines régions, c’est déjà commencé».

Le chef de service de la météorologie à MétéoMédia estime que les chances sont bonnes d’avoir un Noël blanc, à «moins que la pluie décide de gâcher les festivités».

Si la première moitié de l’hiver s’annonce froide et enneigée, la deuxième moitié devrait être plus clémente et ponctuée de redoux.

Ailleurs au pays

Comme le Québec, l’Ontario se retrouvera dans l’axe d’un corridor actif en précipitations et des périodes de froid intense.

Les Prairies auront également droit à des températures sous les normales dans les prochains mois, avec la présence répétée du vortex polaire.

Dans les Rocheuses, plusieurs tempêtes de neige sont attendues.

Les provinces de l’Atlantique seront toutefois favorisées par une douceur prononcée grâce aux températures anormalement douces de l’océan Atlantique, selon MétéoMédia.

«La Nouvelle−Écosse, l’Île−du−Prince−Édouard , les Îles−de−la−Madeleine, Terre−Neuve−et−Labrador, on prévoit un hiver au−dessus des normales, plus doux», a indiqué André Monette en soulignant toutefois que «plus on s’en va vers le Nouveau−Brunswick et le nord du Nouveau−Brunswick, plus on est dans le corridor avec plus de précipitations que la normale».

MétéoMédia invite les Canadiens à porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes dans les prochaines semaines alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer rapidement et subitement.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne