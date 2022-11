Tout ce qu’il faut savoir sur le blanchiment dentaire

Le sourire peut rapidement devenir un complexe si vos dents sont tachées ou jaunies et vous pourriez être tenté de le cacher. Pourtant, on dit souvent que le sourire est votre meilleur allié ! Il illumine votre visage et facilite les relations humaines. Plus question de s’en priver, votre dentiste peut procéder au blanchiment de vos dents pour leur redonner un bel éclat !

Qu’est-ce qui cause les dents jaunes ?

Différents facteurs peuvent mener au jaunissement de vos dents. Il est essentiel de les considérer afin de corriger vos habitudes de la durée pour préserver la blancheur obtenue longtemps après votre passage au cabinet !

La couleur naturelle de vos dents

Malheureusement, ou heureusement selon les points de vue, nous ne sommes pas tous égaux face à la génétique. Certaines personnes naissent naturellement avec des dents plus blanches, ce qui ne les empêche pas de prendre soin de leur sourire avec des soins réguliers. Notez également qu’au fil des années, l'émail des dents s’use forcément et les tâches peuvent s’accumuler.

Vos habitudes alimentaires

Certains aliments ou boissons tâchent petit à petit l'émail des dents, comme le café et le vin rouge ou les sodas et les sucreries. Ne vous empêchez pas pour autant d’en manger, mais limitez leur consommation et assurez-vous de toujours bien vous brosser les dents après chaque repas !

L’hygiène bucco-dentaire

On l’évoquait à l’instant, un brossage régulier appliqué participe grandement à maintenir la blancheur de vos dents. Il est recommandé de vous brosser les dents au moins deux fois par jour durant 3 minutes et d’utiliser du fil dentaire pour déloger les particules qui échapperaient aux poils de la brosse.

Le tabac

En plus d’être nocif pour votre santé globale, le tabagisme a aussi des conséquences sur votre santé bucco-dentaire. Il peut favoriser une mauvaise haleine chronique, le développement de tartre, peut entrainer la formation de caries et des risques de déchaussement des dents mais aussi, une coloration jaune et l’apparition de tâches. Ces dernières commencent à s’estomper dès quelques semaines après la dernière cigarette, de quoi encourager vos bonnes résolutions d’arrêter de fumer !

Certains médicaments

Certains antibiotiques, particulièrement la tétracycline, peuvent affecter la coloration des dents, notamment s’ils sont pris durant l’enfance ou chez la femme enceinte.

En quoi consiste le blanchiment des dents ?

Quelles que soient les causes qui ont mené au jaunissement de vos dents, si vous souhaitez blanchir ou éclaircir vos dents, parlez-en à votre dentiste. La consultation débutera par un examen préliminaire afin de s’assurer que vous ne présentez aucune contre-indication. Le blanchiment dentaire est en effet déconseillé aux enfants de moins de 16 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes qui souffrent de gingivite ou de caries, qui portent des couronnes ou des facettes.

Votre dentiste va ensuite préparer vos dents en effectuant un détartrage pour obtenir un résultat optimal et faire perdurer l’effet de blancheur. Dernière étape avant la procédure en elle-même ; le dentiste applique une crème protectrice pour ne pas risquer de blesser vos gencives ou vos lèvres avec le gel.

En effet, pour réaliser le blanchiment dentaire, le dentiste applique du gel de peroxyde à l’aide d’une gouttière fabriquée spécialement pour vous. Les agents actifs de la solution assurent l’oxydation des tâches et de la coloration jaune des dents.

Le gel pénètre au travers de l'émail, c’est pourquoi il est très important de confier le blanchiment de vos dents aux bons soins d’un professionnel pour ne pas risquer de fragiliser vos dents avec des produits ou techniques pas adaptés à votre sensibilité. Notez également que les résultats obtenus dépendent de la couleur initiale de vos dents et de vos habitudes alimentaires. Vous pouvez par la suite procéder à des retouches périodiques pour conserver l’éclat et la blancheur de vos dents !

Planifier votre prochaine visite à la clinique dentaire Rompré Martel à Anjou dès maintenant pour rencontrer votre dentiste et programmer votre blanchiment dentaire !